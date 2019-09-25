СМИ сообщают об отставке "уставшего быть крайним" следователя по делу Устинова

Следователь по делу актера Павла Устинова Ярослав Заварзин решил уволиться из Тверского отдела ГСУ СК по Москве.

Об этом со ссылкой на telegram-канал Baza сообщает Znak.com. Отмечается, что сотрудник столичных следственных органов Ярослав Заварзин вел дело актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за то, что он якобы вывихнул плечо росгвардейцу во время задержания.

«Своему руководству Заварзин объяснил свое увольнение сложной обстановкой в СКР. Следователь по делу Устинова "просто устал быть крайним"», — цитирует издание сообщение Baza.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения для осужденного Павла Устинова, отпустив его из СИЗО под подписку о невыезде.