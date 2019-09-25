Приставам хотят позволить вскрывать двери для проверки газового оборудования

Министерство юстиции предложило пакет поправок к законодательству, которые позволят судебным приставам вскрывать двери домохозяйств в определенных случаях, сообщает «Парламентская газета».

Полномочия приставов будут расширены для контроля за домохозяйствами в тех случаях, когда есть необходимость установить факт самовольной перепланировки в помещении или проверить газовое оборудование в домохозяйстве. Отмечается, что обе ситуации связаны с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан.

Согласно поправкам, сначала необходимо предложить жильцам впустить проверяющих в квартиру или дом добровольно. В случае недопуска пристав вынесет владельцу домохозяйства постановление о взыскании исполнительского сбора в случае вскрытия. В документе будет установлен новый срок для предоставления доступа в жилье.

Только в установленный срок в сопровождении понятых проверяющие смогут проникнуть в квартиру путем ее вскрытия. При этом приставы обязаны будут обеспечить сохранность имущества жильца и не допустить проникновения посторонних в жилье.