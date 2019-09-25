Похититель картины Куинджи обжалует назначенные ему судом три года колонии

Замоскворецкий суд приговорил похитителя картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи к трем годам лишения свободы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что прокурор требовал приговорить уроженца Феодосии Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже полотна «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьковской галереи, к четырем годам колонии строгого режима.

Однако рассматривавший дело Чуприкова Замоскворецкий суд назначил ему три года лишения свободы, сообщает ТАСС. По данным агентства, при вынесении приговора судья учла инвалидность мужчины и наличие у него малолетней дочери.

Сам Чуприков свою вину полностью признал и заявил, что доволен приговором. «Я доволен приговором. Хотелось бы срок поменьше, поэтому буду обжаловать», — заявил он. Намерение обжаловать решение суда подтвердила и адвокат подсудимого Светлана Горбунова.

Напомним, картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковской галереи 27 января прямо с выставки, на глазах у посетителей. Молодой человек снял полотно со стены и вынес его из музея. Похитителя никто не остановил. На следующий день картину, стоимость которой оценивается в 20 миллионов рублей, нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья. По подозрению в похищении был задержан уроженец Крыма Денис Чуприков, заявивший, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами. Однако выступая в суде 24 сентября, мужчина объяснил свои действия желанием «хайпануть» и привлечь внимание.