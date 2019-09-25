Подряды на благоустройство в Москве выигрывают компании соседей и однофамильцев

Двумя самыми крупными подрядчиками московского ГБУ «Жилищник» являются ООО «Стройинвест-3» и ООО «Техстрой». Оказалось, они зарегистрированы в соседних квартирах по адресу ул. Верхние Поля, 42, корп. 1, квартиры 145 и 146 соответственно, выяснили журналисты РБК.

За 2018 год «Стройинвест-3» получила госконтрактов на 857 миллионов рублей, а за 2019 год – почти 1,5 миллиарда рублей. Их соседи из «Техстроя» получили в 2018 году 837 миллионов рублей, а в 2019 году – 877 миллионов рублей.

Обе квартиры при этом принадлежат однофамильцам Мушегу Авакяну («Стройинвест-3») и Гаяне Авакян («Техстрой»).

Мушег Авакян с его братом Сергеем кроме «Строинвеста-3» связаны и с другими компаниями, выигрывающими тендеры ГБУ «Жилищник», ГБУ «Автомобильные дороги» и других госучреждений, соревнуясь друг с другом. Среди них «АБЗ Подольск», «Стройстандарт-30», «АМВ Групп» и «АБЗ Дон».

Кроме семьи Авакян на этом рынке есть и другие крупные игроки. Второе место по числу подрядов в Москве получили компании, аффилированные с семьей Орджацян. Тигран Орджацян владеет ООО «Дорстройресурс», его сестра Килвард — ООО «Даво» и ООО «Мосдорстрой», Санасар Орджацян — ООО «Ураган» и ООО «Строй-Благоустройство». В 2018 году компании в совокупности выиграли тендерами 856 миллионов рублей, а в 2019 году компаниям достались госконтракты на 1,03 миллиарда рублей, подсчитал РБК.

Как отмечается, компании стали выигрывать в тендерах почти одновременно со своим основанием.