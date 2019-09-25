Осужденного астраханского психиатра не пустили в колонию для отбывания срока

Астраханского психиатра Александра Шишлова отказались принимать в колонии Республики Калмыкия, сообщает новостной портал «КаспийИнфо». Там врач должен был отбывать наказание в связи с тем, что выписанный им пациент спустя несколько месяцев убил ребенка.

Отмечается, что Шишлов прибыл в колонию самостоятельно в сопровождении друзей. Но в пенитенциарном учреждении ему сказали, что его дело еще не пришло и принять его пока не могут. Врача отправили обратно домой ждать вызова из Калмыкии.

22 сентября в Москве прошел митинг врачей. Около 150 медиков вышли в защиту психиатра. По их версии, Александр Шишлов не должен отвечать за действия убийцы с ментальным диагнозом, поскольку тот не принимал назначенные медикаменты. Кроме того, Шишлов мог бы стать фигурантом уголовного дела и в том случае, если бы не выписал мужчину, уточняет позицию протестующих портал «Арбуз Today».