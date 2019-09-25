На нижегородку заявили в полицию за выгул тараканов в управляющей компании

На жительницу Нижнего Новгорода Евгению Данилову написали заявление в полицию о нарушении общественного порядка после того, как она принесла в местную управляющую компанию банку с тараканами и выпустила насекомых на прогулку в офисе, сообщает «Комсомольская правда».

На этот шаг горожанка решилась из-за того, что, по ее мнению, коммунальщики не предпринимали необходимых мер для борьбы с домашними паразитами. Тараканы в ее квартире не выводились из-за нечистоплотных соседей, в чьем домохозяйстве предположительно находился очаг размножения насекомых.

В пресс-службе управляющей компании заявили, что их комиссия вместе с сотрудниками городской администрации и полиции выдавала жителям предписание о приведении жилища в нормативное состояние. Собственники же эти визиты игнорировали и не обращались в УК с запросом на дезинсекцию.

В итоге химическая обработка в злополучной квартире прошла, но лишь единожды, что не устраивает Евгению Данилову. «У меня дома стало намного лучше. Но необходима еще одна обработка и в нашей квартире, и в их», — заявила Данилова.

24 сентября нижегородка сообщила, что на нее поступило еще одно заявление в полицию. Об этом ей сообщил участковый. По словам Даниловой, в этот раз ее обвиняют в том, что она пытается выселить соседей и завладеть их недвижимостью.