На Алтае общественников оштрафовали за ссылку 20-летней давности на фонд Сороса

Председатель совета «Молодых журналистов Алтайского края» Сергей Канарев сообщил о присуждении организации штрафа в размере 50 тысяч рублей за публикацию ссылки на институт «Открытое общество» в материале за 1999 год. Заявителем дела выступило краевое УФСБ, сообщает агентство «Банкфакс».

«Открытое общество» существовало при поддержке фонда Сороса в России с 1995 года и даже вело свою просветительскую работу при содействии Госдумы. Но в 2015 году организация была признана «нежелательной» и ликвидирована.

Сергей Канарев связал инцидент со слабой модерацией сайта. В организации нет денег на отдельного специалиста, который мог бы редактировать в том числе старые публикации. Отмечается, что ссылка была нерабочей, что никак не повлияло на решение суда.

Канарев отметил, что денег нет и на выплату штрафа: «Суд мог назначить меньше меньшего, но судья, к сожалению, посчитал, что мы угроза безопасности страны. Денег таких у нас нет. Мы будем апеллировать, а потом — не знаю. Наверное, буду пенсию собирать». При этом общественник заявляет о готовности дойти до Европейского суда по правам человека, если его жалобы не удовлетворят.

Сообщается, что делом алтайских «Молодых журналистов» занимается адвокат правозащитного центра «Общественный вердикт».