МВД оценило идею запрета клеток в залах суда в 21,5 млрд рублей в год

Правительство предложило запретить лишь «необоснованное» помещение подсудимых в клетки в залах заседаний.

Напомним, идею запретить использование клеток и стеклянных кабин («аквариумов») в судах неоднократно высказывала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, такие камеры не позволяют относиться к подсудимым без предвзятости.

Выступая 25 сентября на открытии осенней сессии верхней палаты парламента Матвиенко заявила, что правительство дало положительный отзыв на законопроект. «У нас есть хорошие новости: на днях правительство дало положительное заключение на проект закона, который внесен Советом Федерации», — приводит ее слова ТАСС.

Однако позднее в карточке инициативы появился отзыв, в котором говорится, что кабмин поддерживает данную идею лишь «концептуально», поскольку выполнение такого запрета оценивается МВД в 21,5 млрд рублей в год — столько потребуется для содержания новых 30,5 тысяч полицейских. В связи с этим правительство предлагает запретить только «необоснованное» помещение в клетки и рассматривать каждый случай в отдельности.

Ранее сегодня Валентина Матвиенко была переизбрана на пост спикера Совета Федерации.