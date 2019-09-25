Каждый десятый россиянин назвал жестокость полиции главной проблемой страны

Опрос «Левада-центра» показал, что жителей России больше всего беспокоит рост цен, коррупция и обнищание населения.

Согласно данным исследования, проведенного «Левада-центром» в августе среди 1608 человек, больше половины россиян (59%) называют увеличение цен главной проблемой государства.

Кроме того, социологи отмечают рост озабоченности населения уровнем коррупции: за последние пять лет число опрошенных, называющих взяточничество острой проблемой российского общества, выросло с 30% до 41%.

Бедность и обнищание простых граждан тревожат 42% респондентов. Еще 30% заявили, что у них опасения вызывает недоступность медицинского обслуживания.

В список волнующих россиян проблем также попали резкое расслоение на богатых и бедных (29%), плохая экология (24%), экономический кризис (24%), недоступность образования (22%), рост наркомании (20%), наплыв мигрантов (18%), кризис морали (18%), произвол чиновников (16%), слабость государственной власти (15%), невозможность добиться правды в суде (13%), жестокость полицейских (11%).