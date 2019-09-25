Эксперты ЦПК заподозрили инстаграмы губернаторов в ботоводстве

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) провели исследование Instagram-аккаунтов действующих губернаторов, которое показало, что средний процент ботов в их аудитории составил 30,4%, передает РБК.

Результаты исследования вошли в доклад ЦПК «Мнимая популярность», из него следует, что наибольшее количество ботов (63%) среди подписчиков губернатора Тувы Шоблана Кара-оола. В первую тройку также вошли мэр Москвы Сергей Собянин (53%) и Вячеслав Битаров из Северной Осетии – Алании (52%).

В первую десятку также вошли губернаторы Кировской и Московской областей, Кабардино-Балкарии, Татарстана, а также два губернатора, которым эксперты «Минченко консалтинг» спрогнозировали скорую отставку, – Рашид Темрезов (Карчаево-Черкессия) и Наталья Комарова (Ханты-Мансийский АО – Югра).

Как отмечают в ЦПК, явная зависимость между процентом фейков и числом подписчиков отсутствует, а самые «чистые» аккаунты как правило не набирают более 20 тысяч подписчиков.

Исследование было проведено с помощью сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков.