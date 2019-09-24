В РФ стало меньше опийных наркоманов и больше зависимых от психостимуляторов

Глава МВД сообщил, что за 2018 год среди наркозависимых россиян выросла популярность «новых видов наркотиков».

При этом количество больных опийной наркоманией сократилось, передает слова Владимира Колокольцева «Интерфакс».

Выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета, министр внутренних дел подчеркнул, что в 2018 году в России стало больше зависимых от психостимуляторов и синтетических наркотиков, при этом «в текущем году ликвидировано порядка ста подпольных лабораторий», в основном производивших именно такие запрещенные вещества.

В связи с этим Колокольцев призвал усовершенствовать систему учета наркозависимых в рамках межведомственной рабочей группы антинаркотического комитета.

Напомним, ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что с 2000 года в России удалось на четверть сократить потребление алкоголя и табака, что привело к увеличению продолжительности жизни россиян на 7,7 года.