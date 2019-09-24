ГД приняла закон, позволяющий полицейским выносить предупреждения гражданам

Госдума в третьем чтении приняла поправки в статью 13 ФЗ «О полиции», позволяющие полицейским выносить предупреждения гражданам о недопустимости тех или иных действий, создающих условия для совершения преступлений, административных нарушений, либо о недопустимости продолжения антиобщественного поведения, говорится на сайте Государственной думы.

Как уточняет «Российская газета», выбор порядка объявления предостережения остается за МВД РФ.

Инициатором поправки стал депутат от «Единой России», глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его мнению, такая мера способствует профилактике правонарушений.

Отмечается, что раньше право выносить предупреждение было лишь у сотрудников ФСБ и прокуратуры.