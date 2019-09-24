Ректор УрГЭУ сравнил нетрадиционную сексуальную ориентацию с экстремизмом

Ректор УрГЭУ рассказал, что руководство вуза следит за студентами в соцсетях, чтобы оградить от «радикальных течений».

Как передает Znak.com, в своем видеообращении на YouTube Силин назвал обоснованными угрозы об отчислении за подписку на ЛГБТ-сообщество «ВКонтакте».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что учащемуся екатеринбургского Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) угрожали отчислением в связи с тем, что он подписан на сообщество ЛГБТ-тематики. Позже в вузе сообщили, что студента из-за подписки на группу «ВКонтакте» отчислять не будут.

Ректор вуза в своем обращении заявил, что руководство университета следит за учащимися в соцсетях, чтобы оградить их от «опасных явлений».

«Очень важно, чтобы студентам была обеспечена безопасность и в местах проживания, и в корпусах университета. Живя в реальном мире, мы вынуждены мониторить и социальные сети», – признался Силин. По его словам, молодой человек, причисляя себя к студентам университета, «популяризирует, продвигает одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации». Ректор пояснил, что на ситуацию пожаловались другие учащиеся и их родители.

«Я бы очень просил не присоединять к своим проблемам университет, не считать, что кто-то дал вам право продвигать свою приверженность к одной из структур нетрадиционной сексуальной ориентации, либо к радикальным течениям, связанными с экстремизмом, наркотиками, суицидом», – сказал Силин. Он подчеркнул, что «никаких притеснений или иных действий» в отношении студента не будет.