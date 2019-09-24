В центре внимания
Очередь на одиночный пикет у Администрации президента 18 сентября. Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Дело Устинова и других: очереди за колбасой сменила очередь за правдой
Несвятая Святенко. Что скрыла от избирателей "сенатор от Капотни"
Рак-шоу. Кто и зачем устроил шумиху вокруг Анастасии Заворотнюк?

Новости дня

24 сентября, вторник

[16:09]Песков заявил, что в США за сопротивление полиции "убили бы выстрелом в голову"
[15:22]Над кухонной плитой у француженки нашли подлинный шедевр Чимабуэ XIII века
[15:07]Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента
[15:05]Глава Верховного суда усомнился в действиях силовиков, задержавших Устинова
[14:27]МВД предотвратило нападение школьника со взрывчаткой на школу в Кирове
[14:27]Помощь студентам суммой менее четырех тысяч в год предлагают освободить от НДФЛ
[14:24]Памфилова посчитала графу "против всех" лишней при изобилии кандидатов
[14:20]Потерпевшая при взрыве в Керчи студентка вернулась в Москву для реабилитации
[14:18]Комиссия РАН забраковала диссертации 56 кандидатов в члены-корреспонденты
[14:16]Для изучения случаев перегрузки на шасси SSJ 100 создана рабочая группа
[13:51]В РПЦ предупредили о мошенниках, требующих денег от имени патриарха
[13:51]Костромские "экстрасенсы" заставили пенсионерку оплатить комиссию в полмиллиона
[13:45]Ученые РАН призвали привлечь к ответственности судей, работающих по "делу 212"
[13:44]Украина подняла вопрос об установлении морской границы с Россией
[13:29]В РФ стало меньше опийных наркоманов и больше зависимых от психостимуляторов
[13:12]В суд поступил очередной иск против Филиппа Киркорова от лидера группы Space
[13:03]Полицейского, расстрелявшего коллег в метро, уволили из МВД Москвы
[13:01]Янукович может обжаловать приговор и вернуться в Украину, заявил его адвокат
[13:00]Десяти российским делегатам Генассамблеи ООН отказано в получении визы США
[12:46]Заместитель главного шамана РФ объяснил "озарением" поход Габышева "на Кремль"
[11:59]777 млн уйдет на аренду нового зала для Госдумы, но работать будут в старом
[11:56]За первое полугодие в России заявили о пропаже без вести 8383 детей
[11:55]Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска скончался после госпитализации
[11:53]Людмила Денисова рассказала о пытках удерживаемых в России украинцев
[11:52]Эксперт заявил о необходимости доконтактной профилактики ВИЧ в России
[11:05]Москвичей предупредили об опасности стихийных бедствий из-за ночных заморозков
[10:25]Суд рассмотрит жалобу гособвинения на возврат дела "Седьмой студии" прокурору
[10:09]Одобренный Росгвардией закон о долге силовиков называть имя внесут в ГД осенью
[08:53]В Минздраве сообщили, что за 20 лет россияне стали жить дольше на 7,7 года
[08:20]В РФ создают систему удаленной идентификации владельцев eSIM по лицу и голосу
[08:03]Мадуро пообещал встретиться с "другом и товарищем" Путиным в РФ 24 сентября
[07:51]Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА
[07:25]Небольшой дождь, +8 градусов и рост давления ждут москвичей 24 сентября

23 сентября, понедельник

[18:21]Егоров заявил, что судейских ошибок в матче ЦСКА – "Краснодар" не было
[17:56]В Москве открылся досуговый центр для пенсионеров с "шумной гостиной"
[17:53]В Ставрополе сняли с продажи игрушки в виде бен Ладена после скандала в Сети
[17:51]Росавиация просит ещё 9,2 млрд рублей на недостроенную в "Домодедово" полосу
[17:49]СПЧ не видит оснований для уголовной ответственности в делах Устинова и Котова
[17:48]Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно "исчерпывающе" ответить WADA, считают в ОКР
[17:40]14 российских легкоатлетов не допустили до соревнований из-за обвинений WADA


Фото в статье: Shutterstock
Как сберечь урожай яблок и какие сорта выбрать на будущий сезон
фото: Георгий Розов / Global Look Press
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Global Look Press
Ваши права. Кто несет ответственность за вещи в ячейках магазинов?
Фото: Global Look Press
Сколько мы платим за литр бензина на самом деле?
Фото: Global Look Press
Народная молва: обзор главных тем региональных интернет-форумов
Фото: Global Look Press
Пять новостей "Формулы-1" (по крайней мере, для Михаэля Шумахера)
Кадр: фильм «Тайна печати дракона»; в статье: «Первый канал», «Кинокомпания Зебра»
Шварценеггер подрался с Джеки Чаном, а Крюков влюбился в мошенницу: кинопремьеры недели
Схиигумен Сергий (Романов) и Наталья Поклонская // фото в статье: Global Look Press
Каков приход, таков и поп. Самые авторитетные духовники России
// фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press
Пять спектаклей сентября в московских театрах

Полицейского, расстрелявшего коллег в метро, уволили из МВД Москвы

Общество
13:03, 24 сентября 2019

Старшего прапорщика полиции столичного метрополитена, расстрелявшего коллег из ОСБ, проверят на вменяемость.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники в МВД. Отмечается, что старший прапорщик Алексей Смирнов, в отношении котрого ранее завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника МВД, в настоящее время был уволен из столичной полиции.

Кроме того, стало известно, что в рамках возбужденного дела специалисты проведут ряд криминалистических исследований, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу Смирнова для ответа на вопрос, отдавал ли он отчет в своих действиях в момент совершения преступления.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем на станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября, когда сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по своим коллегам из отдела внутренней безопасности, которые собирались задержать его по подозрению в получении взятки. При этом сам Алексей Смирнов заявил, что выстрелил в полицейских, поскольку те пытались сами подкинуть ему взятку, а также отказались продемонстрировать свои удостоверения. В результате действий страшего прапорщика один из сотрудников ОСБ погиб на месте, а второй был сильно ранен.

 

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

Глава Верховного суда усомнился в действиях силовиков, задержавших Устинова

Читать далее >

Нет изображения

Общество

МВД предотвратило нападение школьника со взрывчаткой на школу в Кирове

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Потерпевшая при взрыве в Керчи студентка вернулась в Москву для реабилитации

Читать далее >

Политика
Виктор Бут впервые увидел взрослую дочь
Песков заявил, что в США за сопротивление полиции убили бы "выстрелом в голову"
Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента
Памфилова посчитала графу "против всех" лишней при изобилии кандидатов
Общество
Конец света снова откладывается
Глава Верховного суда усомнился в действиях силовиков, задержавших Устинова
МВД предотвратило нападение школьника со взрывчаткой на школу в Кирове
Комиссия РАН забраковала диссертации 56 кандидатов в члены-корреспонденты
Колумнисты
Сабурова Ольга

Сабурова
Ольга

журналист

Пока народ видит трагедию в разводе Собчак, а не в своих пустых карманах, задирании пенсионного возраста и миллионах гектаров выгоревшего леса, он примет любую издевку

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Хорошо, когда популярные авторы или исполнители поднимают голос против несправедливости, – но искусству в России ничто не угрожает, потому что никто его не принимает всерьез

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Для Тимати история с клипом «Москва», побившим рекорд по дизлайкам, будет хорошим уроком: за модой хотя бы надо следить, люди устали быть пешками


Культура и ТВ
Харламов и Кравец высмеяли позорное "Собчак-ТВ"
Над кухонной плитой у француженки нашли подлинный шедевр Чимабуэ XIII века
Друзь вернется в "Что? Где? Когда?", но не сможет играть до конца сезона
Камчатка, лесби и Минкульт. "Территории" Миронова отомстили за "Тавриду"?
Шоу-бизнес
Врачей медцентра, где лечится Заворотнюк, ежедневно пытаются подкупить
В суд поступил очередной иск против Филиппа Киркорова от лидера группы Space
На свадьбе Федора Бондарчука у гостей отобрали телефоны
Игорь Крутой соединит мировых звезд музыки и фигурного катания

Здоровье
Вирус Денге начал вырабатывать резистентность ко всем вакцинам
Эксперт заявил о необходимости доконтактной профилактики ВИЧ в России
В Минздраве сообщили, что за 20 лет россияне стали жить дольше на 7,7 года
Сердца раковых больных повреждаются из-за коварного гена
Туризм
Сын Федора Конюхова Оскар: Я хотел увидеть мир отца его глазами
Росавиация просит ещё 9,2 млрд рублей на недостроенную в "Домодедово" полосу
Турфирма Thomas Cook объявила о разорении, оставив на отдыхе 600 тысяч клиентов
На Байкале создадут 11 туристических зон, ограничивающих число отдыхающих
Авто
Байкеры и полицейский дрифт на Московском мотофестивале – 2019: фоторепортаж
Московских таксистов обязали передавать в ЦОДД личные данные и номера полисов ОСАГО
Более чем вполовину снизилась смертность на дорогах с видеофиксаторами
Названы самые непопулярные среди интернет-покупателей автомобили
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Сызранские врачи остались без квартир из-за заниженных лимитов на госзакупках
В ГД обсудят закон о гарантии онлайн-доступа к информации о коммунальных услугах
Собственники смогут оформлять прилегающие к их участку земли 
Свежий номер

Алексей Бирюков потеснил Катерину Тихонову в амбициозном проекте
Бирюков теперь Путину как дочь
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
"Газпром" для государства зарабатывает меньше, чем для подрядчиков
Виктор Золотов // фото: Global Look Press
Росгвардия породнилась с Дерипаской
Не все афганцы вернулись. А некоторые и не уходили... // фото: Global Look Press
Почему "ветеранов Афгана" на улицах всё больше – и настоящие ли они
Фото: Андрей Струнин
Мальчики-закладчики. Как несовершенно­летних вербуют в наркокурьеры
Свою программу Юрий Вяземский ведет уже 27 лет – но книги пишет гораздо дольше
Юрий Вяземский:
Не могу считать состояние России демократическим обществом
Александр Велединский // фото: Global Look Press
Александр Велединский:
На Соловках происходило что-то необъяснимое
Элла Памфилова:
Суетиться и улавливать чьи-то флюиды – это не про меня
Дмитрий Алешковский // стоп-кадр / Радио Свобода / YouTube
Митя Алешковский:
Жертвовать деньги – это естественно, как почистить зубы
Дарья признается, что и сейчас разговаривает с отцом // фото: Global Look Press
Дарья Юрская:
Как умереть, папа репетировал всю жизнь


Владимир Мединский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Камчатка, лесби и Минкульт. "Территории" Миронова отомстили за "Тавриду"?
Тимати и Гуф // стоп-кадр: клип «Москва»
Почему бургер за здоровье Собянина стал Тимати колом в горле
Сергей Семак. Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Почему Сергей Семак попросил прощения за пост о Кокорине в "Зените"?
Владимир Козырев // фото: Денис Сорокин
Родственника Анастасии Волочковой кинули на "Голосе. 60+"
Наргиз Закирова // фото: Global Look Press
Шоу должно продолжаться: чем закончится скандал Наргиз и Максима Фадеева

фото: Zhou Zhiyong / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Конец света снова откладывается
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Медведев настаивает на своем. Или гонит – объезжая закон
Кадр: фильм «Годовщина революции»
Скромняга Ленин и звезда Троцкий: в Москве прошла премьера фильма 1918 года
Протесты в Екатеринбурге // стоп-кадр: YouTube
"Тайных свидетелей" в судах РФ защищают простынями и ведрами
Ювелир из Иркутска создает украшения из детских рисунков
^