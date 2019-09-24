Полицейского, расстрелявшего коллег в метро, уволили из МВД Москвы

Старшего прапорщика полиции столичного метрополитена, расстрелявшего коллег из ОСБ, проверят на вменяемость.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники в МВД. Отмечается, что старший прапорщик Алексей Смирнов, в отношении котрого ранее завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника МВД, в настоящее время был уволен из столичной полиции.

Кроме того, стало известно, что в рамках возбужденного дела специалисты проведут ряд криминалистических исследований, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу Смирнова для ответа на вопрос, отдавал ли он отчет в своих действиях в момент совершения преступления.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем на станции метро «Рязанский проспект» 18 сентября, когда сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по своим коллегам из отдела внутренней безопасности, которые собирались задержать его по подозрению в получении взятки. При этом сам Алексей Смирнов заявил, что выстрелил в полицейских, поскольку те пытались сами подкинуть ему взятку, а также отказались продемонстрировать свои удостоверения. В результате действий страшего прапорщика один из сотрудников ОСБ погиб на месте, а второй был сильно ранен.