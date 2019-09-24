Прокуроры побеседовали с москвичами, недовольными "благотворительной" квартирой

Сотрудники следственного комитета и прокуратуры провели разъяснительные беседы с москвичами, которые грозили выселением подопечным фонда «Добрый дом», передает портал «Такие дела».
Ранее сообщалось, что жители одного из столичных домов начали высказывать свое недовольство квартирой, арендуемой фондом. В нее вместе с родителями вселяют иногородних детей с онкологическими диагнозами, которые приезжают в Москву для лечения.
Председатель фонда Юлия Ромейко сообщала, что жители расспрашивали родителей о том, какие сопутствующие заболевания есть у детей, приводили представителей управляющей компании, которые требовали у приезжих не перемещаться по подъезду после 19:00. На шум и топот в квартире жаловались даже в дни, когда там никто не проживал.
На данный момент, по словам Ромейко, конфликтная ситуация при участии правоохранителей разрешена.
- "Мы теперь "подъезд упырей". Кто на самом деле выселял онкобольных детей в Москве
(о предыдущей похожей ситуации, декабрь 2018 года)