Прокуроры побеседовали с москвичами, недовольными "благотворительной" квартирой

Сотрудники следственного комитета и прокуратуры провели разъяснительные беседы с москвичами, которые грозили выселением подопечным фонда «Добрый дом», передает портал «Такие дела».

Ранее сообщалось, что жители одного из столичных домов начали высказывать свое недовольство квартирой, арендуемой фондом. В нее вместе с родителями вселяют иногородних детей с онкологическими диагнозами, которые приезжают в Москву для лечения.

Председатель фонда Юлия Ромейко сообщала, что жители расспрашивали родителей о том, какие сопутствующие заболевания есть у детей, приводили представителей управляющей компании, которые требовали у приезжих не перемещаться по подъезду после 19:00. На шум и топот в квартире жаловались даже в дни, когда там никто не проживал.

На данный момент, по словам Ромейко, конфликтная ситуация при участии правоохранителей разрешена.