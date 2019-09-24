Небольшой дождь, +8 градусов и рост давления ждут москвичей 24 сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 24 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона, что обусловит переменную облачность и небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 24 сентября достигнет 6..8, по области — 5..10 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление еще немного подрастет и в середине дня составит 750 мм ртутного столба.

Напомним, ранее метеорологи пообещали позднее бабье лето в Москве и области в ближайшие выходные.