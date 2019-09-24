Антон Сасин рассказал о преследовании за видео канала "Твой бывший"

На автора YouTube-канала «Твой бывший», участника команды КВН «Прима» Антона Сасина пожаловался помощник местного сенатора. Вот уже два месяца Сасина вызывают на допросы в следственный комитет.

— Антон, с чего же все началось?

— Мне позвонили днём с незнакомого номера, представились сотрудником полиции и попросили о встрече. Я спросил: куда подъехать? Оказалось, надо просто вернуться домой — меня ждут у подъезда. Разговор был о заявлении в полицию от помощника Михайлова господина Тойкера о клевете. Оперативник попросил прийти через пару дней и принести объяснительную в отдел. Позже в следственном комитете мне озвучили статью 137 Уголовного кодекса — «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

— Пожаловались на какой-то конкретный ролик или на сам видеоканал?

— Судя по тому, что папка была пятисантиметровая, там разбор по каждому ролику, с прикреплёнными DVD-дисками. Выходит, что на весь контент канала. Так, по крайней мере, было в первый раз в полиции. Думаю, в СК — так же.

— Почему упоминается статья о «вмешательстве в частную жизнь»? Ведь в роликах ни лица Михайлова, ни его фамилии нет...

— Это уже вопрос к господину Михайлову. Я лично не понимаю почему, у меня нет на это объяснений. Я так полагаю, вторжением в частную жизнь можно было бы посчитать, если бы я обнародовал видеозапись с какими-то его личными данными. Каким боком эта статья имеет отношение к моему видеоканалу, не знаю. Если не все понимают юмор, тогда извините.

Я делаю вымышленного персонажа, в начале ролика сказано, что любые совпадения случайны. Это обычный, юмористический плод, это юмор. Как еще объяснить им?

— Вы знакомы лично с сенатором Михайловым?

— Конечно. Александр Николаевич хорошо знает нашу команду КВН. Когда мы играли в Высшей лиге, приглашали его. Он приезжал на многие наши игры. Поэтому для меня было большим удивлением, что так случилось. Я даже подумал, что вряд ли это все с его подачи.

— И как сейчас развиваются события?

— Сил уже нет, я перестал спать из-за всей этой ситуации. И думаю, что следственный комитет тоже.

— Участвуя в КВН, вы много раз изображали Дмитрия Медведева. Тогда было нечто подобное?

— Никогда никаких проблем с этим не было. Однажды из нашего выступления в эфире вырезали танец Медведева. Мы тогда были сильно удивлены. Но видео нашей репетиции попало в интернет, началась шумиха: почему вырезали? Пресс-секретарь Дмитрия Анатольевича сообщила, что они к этому не имеют никакого отношения и вообще Медведев не против пародий на себя, он адекватно относится к юмору. Когда повторяли игру в эфире, то этот танец уже вставили.

Антон Сасин в составе курской команды КВН "Прима" в образе Дмитрия Медведева

— И что будет дальше?

— Не знаю. В такой ситуации оказываюсь в первый раз. Я не юрист, но, слава богу, откликнулось много людей, в том числе те, кто когда-то играл в КВН, а сейчас работает в том же следственном комитете. Ведется расследование, экспертизы моих видеороликов.

— После этого скандала, наверное, число подписчиков у вас возросло?

— До последних событий канал существовал в компании 300 подписчиков. Сейчас — более двух тысяч.