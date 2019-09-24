МВД предотвратило нападение школьника со взрывчаткой на школу в Кирове

Несовершеннолетний планировал совершить массовое убийство сверстников в одной из школ Кирова в сентябре текущего года.

Как передает РИА «Новости», со ссылкой на заместителя начальника антиэкстремистского главка МВД РФ Владимира Макарова, подростка, планировавшего напасть на школу со взрывчаткой и холодным оружием, удалось вычислить и остановить до совершения преступления.

Уточняется, что несовершеннолетний интересовался темой школьного насилия и причислял себя к сообществу «колумбайнеров» (последователей американских подростков, совершивших массовое убийство в школе Колумбайн двадцать лет назад).

По словам Макарова, всего с начала 2019 года школьники, планировавшие нападение на учебные заведения, были выявлены в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях.

Напомним, в начале сентября стало известно о задержании двоих 16-летних молодых людей, которые собирались напасть на учебные заведения города Кушва в Свердловской области.