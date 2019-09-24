Глава Верховного суда усомнился в действиях силовиков, задержавших Устинова

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, комментируя в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству видео задержания актера Павла Устинова на акции протеста 3 августа, поставил под вопрос действия производивших задержание сотрудников Росгвардии.

По его словам, непонятно, был ли у них приказ задержать Устинова, кто этот приказ отдал и были ли они вообще уполномочены проводить задержание.

Комментировать действия судьи Криворучко Лебедев не стал, отметив, что в случае вступления приговора в силу он как председатель Верховного суда будет обладать формальными полномочиями для рассмотрения дела и тогда уже будет «делать выводы, почему это произошло».

Выступление Лебедева было приурочено к его переназначению на должность главы ВС, сообщает «Интерфакс».