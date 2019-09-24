Для желавшего "хайпануть" похитителя картины Куинджи требуют четыре года

Прокуратура попросила для Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Куинджи из Третьяковки, четыре года колонии.

«Прошу признать Чуприкова виновным в хищении представляющего особую ценность предмета, которое повлекло порчу предмета, и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима», – цитирует «РИА Новости» выступление прокурора в ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы. При этом обвинение учло, что у Чуприкова на иждивении находятся малолетний ребенок, гражданская жена и пожилая мама, что он социально ориентирован и занимается предпринимательской деятельностью. Кроме того, Чуприков является инвалидом второй группы.

Сам похититель объяснил свои действия желанием «хайпануть» и привлечь внимание. По его словам, картину он собирался вернуть на следующий день. «Я раскаиваюсь, сегодня я публично извинился перед галереей и Минкультом... Я лишь хочу сказать, что с третьего этажа галереи до выхода мимо меня прошла вся экспозиция, я нес картину, и меня никто не остановил», – сказал Чуприков. Он отметил, что сразу отдал бы экспонат, если кто-нибудь подошел бы к нему.

Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковской галереи 27 января прямо с выставки, на глазах у посетителей. Молодой человек снял полотно со стены и вынес его из музея. Похитителя никто не остановил. На следующий день картину, стоимость которой оценивается в 20 миллионов рублей, нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья. По подозрению в похищении был задержан уроженец Феодосии Денис Чуприков. Тогда он заявил, что совершил кражу, чтобы расплатиться с долгами.

Адвокат обвиняемого утверждает, что Чуприков возместил стоимость восстановительных работ в размере 13 тысяч рублей.