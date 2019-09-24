Диктатора Франсиско Франко перезахоронят в Испании против воли его семейства

Верховный суд Испании разрешил перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко на кладбище в Эль-Пардо, где расположена могила его супруги.

При этом судьи единогласно отклонили обращение семьи Франко. Его дочь планировала захоронить тело в склепе собора Ла Альмудена, сообщает El Pais.

Предыдущая попытка перезахоронения должна была пройти 10 июня, но этого не случилось из-за претензий со стороны семьи диктатора. И сейчас семейство отказывается признавать решение суда и планирует подать апелляцию в Конституционный суд.

Тело Франко находится в мавзолее в монументальном комплексе Долина Павших, который являет собой памятник погибшим в гражданской войне.

Франсиско Франко управлял страной с 1936 по 1975 годы.