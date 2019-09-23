В Ставрополе сняли с продажи игрушки в виде бен Ладена после скандала в Сети

Жители Ставрополя разместили в интернете фотографию фигурки бен Ладена, которая продавалась в местном детском магазине.

Как передает «Интерфакс», ранее пользователей возмутила опубликованная в одной из соцсетей фотография игрушечного бен Ладена, выставлявшегося на продажу в детском магазине Ставрополя за две тысячи рублей. Отмечалось, что в комплекте с фигуркой террориста шли также флаг «Аль-Каиды» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru] и игрушечный автомат.

«Когда увидели это (фигурку террориста) на полке — были шокированы. Как такое может продаваться в магазине: фигурка террориста бен Ладена с автоматом в руках? Таким вещам точно не место в магазине, уж тем более — с детскими игрушками», — приводит агентство слова одной из посетительниц.

При этом сразу после разгоревшегося в соцсетях скандала магазин объявил о прекращении продажи таких игрушек. «Сейчас эти фигурки сняты с продажи», — сообщили представители магазина, отказавшись уточнять, связано ли это решение с недовольством местных жителей.

Напомним, Усама бен Ладен, являвшийся лидером террористической организации «Аль-Каида» и причастный к теракту в США 11 сентября 2001 года, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.