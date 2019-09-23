У большнинства тяжело больных детей до сих пор нет доступа к "Фризиуму"

Тяжело больные дети, нуждающиеся во «Фризиуме», до сих пор не могут получить его из-за проблем с оформлением документов.

Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидию Мониаву, у 90% нуждающихся в препарате не оформлены необходимые документы.

На своей странице в Facebook Мониава написала, что родителям приходится столкнуться с массой бюрократических препятствий, чтобы получить препарат. «Приходят родители в поликлинику, говорят, что их ребенку нужен фризиум. Там отвечают: а покажите федеральный консилиум, кто вам этот фризиум назначил? Консилиума у мамы нет. Поликлиника отвечает: ну тогда мы не можем внести ребенка в список, получайте консилиум», – рассказала Мониава.

По ее словам, из-за крайне сложной и длительной процедуры оформления документов большинство родителей по-прежнему вынуждены обращаться к нелегальным перекупщикам. «Но это значит, что завтра любую из мам могут задержать и как и раньше открыть уголовное дело», – подчеркнула глава хосписа. Она отметила, что до сих пор не открыта горячая линию по вопросам получения незарегистрированных препаратам, на сайте ведомства также нет никакой информации по этому вопросу. «Минздрав ведет сбор данных по какой-то одним им понятной системе. Родителям, в поликлиниках, в НКО эта схема непонятна. В итоге не больше чем на 5% пациентов таким способом закупят лекарства», – констатировала Мониава.

Ранее в Минздраве заверили, что приобретенных 11 270 упаковок противоэпилептического препарата «Фризиум» должно хватить до разрешения вопроса о регистрации этого препарата в России.

Матери больных детей 17 августа написали открытое письмо Владимиру Путину, попросив решить вопрос с запрещенными жизненно необходимыми медикаментами. После этого в Минздраве и Совфеде заявили, что незарегистрированные лекарства разрешат ввозить в Россию посредством госзакупок. Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что за рубежом будет закуплено не менее 10 тысяч психотропных препаратов в формах, которые не производятся в России. Медикаменты планируется ввозить по квоте, которую правительство будет устанавливать по числу нуждающихся. Между тем, по данным «Дома с маяком», за один месяц восемь детей умерли из-за отсутствия жизненно необходимых им препаратов.

Ситуация с «Фризиумом» обострилась, когда стало известно о задержании матерей, которые закупали препарат за рубежом.