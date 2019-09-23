СПЧ не видит оснований для уголовной ответственности в делах Устинова и Котова

Совет при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) попросил отменить приговоры Константину Котову и Павлу Устинову.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы организации, адресованное прокурору Москвы Денису Попову.

«СПЧ просит прокурора Москвы Дениса Попова обратить личное внимание на уголовные дела в отношении задержанных на митингах в Москве Константина Котова и Павла Устинова», – говорится в обращении. Отмечается, что изменение меры пресечения Устинову является положительным решением, однако «в данном случае речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности». По мнению СПЧ, обвинительные приговоры Устинову и Котову следует отменить.

Напомним, 5 сентября Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима по «статье Ильдара Дадина» за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Актер Павел Устинов 16 сентября был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия по отношению к бойцу ОМОНа Росгвардии во время несогласованной акции в Москве 3 августа. Позже суд выпустил актера под подписку о невыезде.

Расследование дела Константина Котова заняло всего три дня. На ознакомление с материалами обвиняемому и его адвокатам отвели 72 часа. Он был арестован 14 августа.