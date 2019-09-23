Мосгорсуд оставил счета ФБК под арестом до февраля следующего года

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу на наложенный Басманным судом арест счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Как передает РИА «Новости», таким образом запрет на использование средств, находящихся на счетах ФБК, продолжит действовать до 3 февраля 2020 года.

При этом в Мосгорсуде подчеркнули, что жалоб на арест имущества отдельных сотрудников ФБК, в том числе Анны Бирюковой, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Леонида Волкова, со стороны их представителей не подавалось.

Напомним, о блокировке счетов Фонда борьбы с коррупцией в связи с возбужденным против него делом об отмывании 1 млрд рублей стало известно в начале августа.