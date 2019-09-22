В Архангельске в единый день экопротеста задержана зоозащитница

В 30 российских городах проходит единый день экопротеста, сообщает RFI. Экологические мероприятия ежегодно проводятся одним днем в 150 странах мира.

В России гражданские акции в этом году проходят в знак солидарности с противниками строительства мусорного полигона на Шиесе. В Москве акция прошла 21 сентября.

Портал «Накануне.ru» сообщает, что Архангельской области на акции экопротеста вышли люди в 14 населенных пунктах. По сообщению 29.ru, в самом Архангельске на антимусорный митинг вышло порядка двух тысяч человек. Демонстранты выступали с плакатами «Поморье — не помойка», «За чистый север», «Москва, грязные руки прочь от севера» и другие.

Сразу после окончания митинга в архангельске была задержана зоозащитница Елена Фокина. Причиной задержания объявили статью Административного кодекса о нарушении установленного порядка проведения митинга. Митингующие сопровождали задержании Фокиной криками «Позор» в сторону полицейских.