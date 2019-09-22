Омбудсмен займется конфликтом москвичей с региональными онкопациентами

Омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова планирует разобраться с попытками выселения детей-пациентов онкоцентров из съемных квартир, сообщает портал URA.ru со ссылкой на пресс-службу государственной правозащитницы

«Уже не первый случай, когда дети приезжают на обследование, лечение из других городов в федеральные клиники, а фонды предоставляют съемное жилье, но дети сталкиваются с недовольством и недопониманием других жильцов», — сообщается в пресс-релизе.

О том, что некоторые москвичи в очередной раз оказались недовольны соседством с онкопациентами, накануне сообщила руководитель благотворительного фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко. К подопечным благотворительного фонда приходят представители управляющей компании, требуют не перемещаться по подъезду до 19 часов и угрожают визитом участкового в случае, если у квартирантов нет московской прописки.