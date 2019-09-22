Из-за погодных условий в Москве задерживают и отменяют авиарейсы

Московские аэропорты отменяют и задерживают рейсы в связи с погодными условиями, сообщает АГН «Москва».

В трех столичных аэропортах задержаны почти 30 рейсов. Больше всего изменений в расписании произошло в Домодедово. Там отменены пять рейсов и 12 задержаны. По пять рейсов задержано во Шереметьево и Внуково. В последнем один из рейсов отменен.

Об опасности на дорогах в связи с погодными условиями предупреждает ГКУ «Московский паркинг» в своем микроблоге. «В Москве ожидается ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег, порывы ветра до 22 м/с. Будьте осторожны, не паркуйтесь вблизи деревьев и широкоформатных конструкций», — напоминают в учреждении.