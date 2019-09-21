Стало известно о новом случае травли семей с онкобольными детьми в Москве

Жильцы одного из домов в Москве потребовали выселения из соседних квартир семей с онкобольными детьми. Жилье для детей, которые находятся на лечении в столице, арендует благотворительный фонд «Спаси жизнь».

Как пишет Znak.com со ссылкой на Facebook главы организации Юлии Ромейко, жильцы дома обращаются к представителям управляющей компании с жалобами и настаивают, в частности, на том, чтобы онкобольные дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов. Кроме того, от них требуют предъявить документы и московскую прописку.

По словам Ромейко, семьям вскоре придётся съехать из арендованных квартир, если решение проблемы так и не найдется. «Надо добиваться, чтобы больным детям, которым необходимо лечение в федеральных клиниках, оформляли временную регистрацию в Москве хотя бы в той же клинике. А в идеале нужна социальная гостиница — спокойное пристанище, где никто не будет третировать матерей с больными детьми, грозить им выселением и требовать бесшумного существования», — написала руководитель фонда.

Напомним, что это уже не первый подобный случай в Москве. В декабре 2018 года жительница одного из домов в московском районе Коньково собирала подписи с требованием выселить семью с онкобольными детьми из квартиры, который арендовал благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Женщина утверждала, что рак является заразным заболеванием. Генпрокуратура усмотрела в действиях жильцов дома признаки дискриминации и пообещала провести проверку. Вскоре СМИ сообщили о том, что семья с больными детьми уехала из дома.

Программа «Добрый Дом», которая осуществляется фондом «Спаси жизнь», предоставляет на время бесплатное жилье детям и их родителям, приезжающим в Москву из регионов на обследование или лечение. На сайте организации говорится, что квартиры арендуются рядом с клиниками. В них могут проживать одновременно до пяти семей.