В Коми чиновники торжественно перерезали ленточки в честь новых окон в детсаду

В селе Айкино Усть-Вымского района республики Коми прошла торжественная церемония, посвященная установке окон в детсаду.

Как сообщает Znak.com, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в детском учреждении были установлены шесть новых окон и двенадцать балконных дверей, благодаря которым воспитанники детсада будут находиться в тепле.

В торжественном мероприятии, приуроченном к завершению ремонта, участвовали сотрудники районной администрации и заведующая детсадом, которые в праздничной обстановке перерезали ленточки в честь осуществления «давней мечты».

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