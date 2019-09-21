В Башкирии проверят данные об отказе взять девочку со сросшимися пальцами в детсад

Девочку-инвалида из Башкирии, которую якобы не взяли в детский сад из-за внешности, обещали отправить лечиться в Москву.

Ранее волонтеры благотворительного фонда «Радуга добра» рассказали в соцсетях о двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног. Сообщалось, что ребенка не берут в детский сад из-за внешности, а в доме, где она живет с родителями, нет отопления и воды, пишет «РИА Новости».

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти займутся этим вопросом, а региональная прокуратура начала проверку.

По словам детского омбудсмена в регионе Миланы Скоробогатовой, мама ребенка не просила о месте в детском саду, поэтому говорить о том, что ей отказали, было бы некорректно. Она заверила, что ребенка определят в детсад, если не будет медицинских противопоказаний. Детский уполномоченный также рассказала, что готовится пакет медицинских документов для дальнейшего лечения девочки в столичных медучрждениях, а также решается вопрос о помощи семье с жильем.

«По улучшению жилья родные девочки тоже не обращались в муниципалитет, сейчас, когда проблема стала известна, район будет планово решать этот вопрос, возможно, это будет помощь с ремонтом или переселения, это вопрос времени», — добавила Скоробогатова.