Рассекречены документы о фашистском концлагере Клоога в Эстонии

Минобороны обнародовало секретные документы, рассказывающие об освобождении Таллина от фашистов в сентябре 1944 года.

Материалы из фондов Центрального архива военного ведомства размещены на специальном мультимедийном портале, посвященном 75-й годовщине освобождения столицы Эстонии.

Среди опубликованных документов — боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы и свидетельства о событиях Таллинской операции. В частности, можно ознакомиться с оперативными сводками о взятии города, а также с документами о фашистском «лагере смерти» в Клооге, где нацистами при отступлении были убиты около трех тысяч человек.

Таллинская наступательная операция проходила с 17 по 26 сентября 1944 года. В ней участвовали войска левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота. Город был освобожден 22 сентября.