Глава Совета муфтиев рассказал об острой нехватке мечетей в России

За последние сто лет число мусульманских храмов в России сократилось с 14 до 8 тысяч мечетей.

Как рассказал в интервью «Известиям» глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, пятничное богослужение в Московской соборной мечети регулярно посещает от 13 до 18 тысяч человек.

«В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тысяч мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что три-черыре миллиона жителей города — как постоянных, так и временных — исповедуют ислам», — сказал Гайнутдин. Он добавил, что в Петербурге число мусульман приближается к миллиону. По его словам, мусульманское население России растет преимущественно за счет мигрантов.

Лидер российских мусульман сообщил, что в России на данный момент функционирует чуть более восьми тысяч мечетей. «Если бы мы построили шесть тысяч новых храмов по всей стране, то достигли бы уровня 1920 года, хотя тогда мусульманское население Российской империи было намного меньше, чем Российской Федерации», — отметил он.

Равиль Гайнутдин подчеркнул, что сейчас нет финансовой возможности для строительства такого количества мечетей. «Речь идет хотя бы о 50–60 на всю страну. Это не так много, если вспомнить о программе строительства 200 храмовых комплексов в Москве», — сказал глава Совета муфтиев.