В Москве досрочно подключат к отоплению социальные учреждения

Заммэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что соцучреждения столицы досрочно будут переведены на режим отопления, передает «Интерфакс».

Тепло в детские сады, школы, больницы и другие соцучреждения дадут, не дожидаясь стабильного пятидневного падения среднесуточной температуры ниже восьми градусов, как предусмотрено нормами. Такое решение было принято в связи с прогнозом погоды.

Синоптики обещают первые заморозки в столице уже на этих выходных, а в ночь на 23 сентября ожидается выпадение первого снега.