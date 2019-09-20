Полномочия по тушению лесных пожаров предложили вернуть федеральным властям

В Госдуму внесли законопроект о передаче полномочий по тушению лесных пожаров на федеральный уровень.

Автором инициативы является депутат от КПРФ Михаил Щапов, пишет Znak.com. По его мнению, регионы России не в состоянии обеспечить пожарную охрану лесов. В пояснительной записке к законопроекту парламентарий привел данные мониторинга Счетной палаты за период с 2016 по 2018 год, согласно которым число лесных пожаров выросло за три года на 12%, а пройденная огнем площадь увеличилась в 3,2 раза.

За это время от огня погибло 15,7 миллиона гектаров российского леса, ущерб составил 68,9 миллиарда рублей. За неполные девять месяцев текущего года в России выгорело 10,3 млн гектаров леса, отмечает депутат.

Причинами таких показателей Щапов считает нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах, а также низкое качество проводимых арендаторами противопожарных мероприятий. По его мнению, возврат полномочий на федеральный уровень создаст условия обеспечит более ответственный подход органов власти к проблеме лесных пожаров.

Депутат предлагает направить на реализацию инициативы средства, которые сейчас направляются в регионы в виде субвенций, и таким образом избежать дополнительных расходов из федерального бюджета.

Ввиду чрезвычайности ситуации предлагается назначить датой вступления нового закона в силу 1 января 2020 года.