Как считать краснокнижных животных и как контролировать миграцию призывников

Государство считает леса и животных, призывников и валюту: обзор юридических новостей за 20 сентября.

Декриминализация за невозврат валютной выручки муссируется во властных кругах уже давно. Отмена наказаний за нарушения работы с нерезидентами с использованием подложных документов оформлена поручением премьер-министра. Предусмотрены поправки в Уголовный кодекс, Минфин обеими руками за... На другой стороне — ЦБ и правоохранительные органы, которые подобная новация не устраивает. Несколько источников «Ведомостей» в правительстве подтвердили, что в ситуацию вмешается президент.

Потихонечку начата оценка активов государства касательно живности. Звери не по-зеленому не только посчитаны поголовно, но и выведено в отношении них вполне себе материальное значение. В 267 млрд руб. оценен 21 вид животных, от лосей до муфлонов, сообщает РБК.

Оценка выросла в 40 раз по сравнению с 2017 годом и, надо сказать, прекрасно коррелирует с инициативой Минприроды полугодичной давности. Тогда предложено было в целях пополнения источников бюджета предложить иностранным туристам вполне себе «африканский» отстрел краснокнижных животных в виде охоты. Экологические активисты воспротивились, предложив вкладываться в увеличение поголовья.

Еще Минприроды обновило стоимостную оценку древесных лесных ресурсов, оценив их с ростом на 63% в почти 9 трлн руб. Предполагается, что эти оценки отразятся и на штрафах за нарушение природного законодательства.

Посчитают по-новому и призывников. Новые правила от Минобороны, которые готовятся к вступлению в силу еще до конца года, предусматривают право военкоматов заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих. Сейчас воинский учет граждан ведется по месту их жительства или месту пребывания на срок более трех месяцев.

Между тем актер Павел Устинов освобожден до рассмотрения апелляции на приговор в суде. В отношении других участников ситуация остается по-прежнему абсолютно неясной. Прекрасный пример тому — история Дарьи Сосновской, которую ударили, не церемонясь, при задержании в живот, что попало на видео, и в большей степени поэтому общество стало следить за ситуацией.

Сообщается, что Следственный комитет передал в Росгвардию заявление Сосновской, хотя ведомство Золотова от этого официально открещивалось. Если знать, что передан документ исключительно из-за истечения месячного срока, получается, что общественный интерес не мешает СК не фокусироваться на своей работе. Не отозван формально и протокол в отношении пострадавшей — суд лишь вернул полиции материалы дела.