Декабрь в Петербурге по прогнозам будет теплее, чем в Москве

Российские синоптики составили температурный прогноз на предстоящий холодный сезон с октября 2019 по март 2020 года.

Как сообщается на сайте Росгидромета, «в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Ожидается, что в Москве самым холодным месяцем станет январь: среднемесячная температура в столице составит 9,3 градуса ниже нуля. В феврале будет чуть теплее – в среднем 7,7 градуса мороза, в марте – 2,2 градуса ниже нуля. В декабре средняя температура в Москве составит минус 6,1 градуса, в то время как в Северной столице декабрь будет теплее – минус 4,6 градуса. В январе средняя температура в Петербурге составит 7,8 градуса мороза, в феврале – минус 6,9.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа», – предупреждают синоптки. В других регионах температура во второй месяц 2020 года, согласно прогнозам, в целом будет равняться средним значениям либо превышать их, отмечают в Росгидромете.

Вероятность того, что прогноз сбудется, составляет 67–69%, говорится в сообщении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в московском регионе в ночь на 23 сентября ожидается первый снег, однако из-за положительной температуры он почти сразу растает.