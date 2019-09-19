В Красноярске идет проверка по сообщениям об избиении учителем первоклассника

СК начал проверку после сообщений СМИ о педагоге, ударившем первоклассника во время урока в школе Красноярска.

Как отмечает пресс-служба краевого ГСУ СКР, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Об инциденте стало известно накануне, 18 сентября. В эфире телеканала «ТВК Красноярск» мама семилетнего школьника рассказала о том, что ее сына ударил на уроке учитель физкультуры. Другие дети также начали задевать мальчика, однако преподаватель не стал пресекать издевательств.

По словам самого педагога, он ударил школьника, поскольку тот баловался на уроке и нарушал технику безопасности. Сейчас учитель отстранен от работы. Собственную проверку проводят Городское управление образования и администрация школы.

Ранее Sobesednik.ru писал о конфликте в школе того же региона из-за неформальной прически четвероклассника, также вылившемся в проверку СК.