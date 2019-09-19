В Екатеринбурге ударившему пенсионера чиновнику объявили выговор

Екатеринбургскому чиновнику, ударившему пожилого охранника, который не позволил ему открыть шлагбаум, объявили выговор.

Об этом сообщил бывший член местной Общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Калинин, пишет «Медиазона».

Уточняется, что речь идет о главном специалисте отдела благоустройства и транспорта администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александре Войтенко.

Конфликт произошел в начале августа. Как пишет издание 66.ru, чиновник хотел заехать во двор, открыв шлагбаум своим ключом. Пожилой охранник не позволил ему это сделать. Войтенко начал кричать на пенсионера и размахивать удостоверением. Затем он ударил охранника по голове, сбив с него головной убор. При этом рядом с чиновником находились еще два человека в деловых костюмах.

По информации издания, после произошедшего пожилой человек жаловался на головокружение и плохое самочувствие. Он хотел зафиксировать травмы и собирался обратиться в полицию.

Отмечается, что шлагбаум был установлен на деньги жильцов, которые не хотели, чтобы рядом с детской площадкой возле дома был сквозной проезд.