Сотрудникам "Матросской тишины" дали реальные сроки за вымогательство 11,5 млн

Преображенский суд Москвы признал вину восьмерых фигурантов дела о вымогательстве 11,5 миллиона рублей в СИЗО «Матросская тишина», сообщает «Интерфакс».

Сотрудники СИЗО и их сообщники угрожали арестантам созданием невыносимых условий и физической расправой, требуя перевести деньги на карты подконтрольных им людей. В частности, в 2015 году они требовали 11,5 миллиона рублей с бизнесмена, арестованного по подозрению в мошенничестве.

В соответствии с решением суда, бывший руководитель оперативного отдела СИЗО Михаил Захаров получил 12 лет колонии строгого режима, его подчиненные надзиратели Павел Петран и Антон Девятаев – по восемь, надзиратель Валентин Базаев, а также бывший сотрудник «Матросской тишины» Анатолий Осмачко – по девять лет. Кроме этого они были лишены своих званий и права занимать некоторые госдолжности.

Также в преступлении участвовали рентгенолог московской больницы Фатима Найфонова и Михаил Тишичкин, которым дали 4 года 7 месяцев колонии общего режима и 5,5 лет колонии строго режима соответсвенно.

14 лет суд дал «криминальному авторитету» Елдару Векуа, который, будучи в сговоре с остальными участниками дела, помогал запугивать и вымогать деньги у заключенных изолятора.