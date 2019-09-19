Oxxxymiron провел литературные чтения, поддержав фигурантов "дела 212"

Рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, провел в Москве литературные чтения под названием «Сядь за текст», которые он транслировал на своем YouTube канале. Участники зачитывали фрагменты из классической литературы, а «судьи» присуждали за них «сроки».

Акция была посвящена фигурантам «дела 212» о массовых беспорядках, сообщает «Новая газета».

Суть перформанса заключалась в попытке ответить на вопрос, что было бы, если классиков мировой литературы, таких как Ганди, Фонвизин и Вольтер, судили по законам РФ.

Например, за известное всем из школьной программы стихотворение Пушкина «К Чаадаеву» участнику «назначили» четыре года лишения свободы, расценив произведение как пропаганду экстримизма, а за отрывок из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» «А судьи кто?» чтец «получил» 360 часов обязательных работ в качестве наказания за клевету.

В представлении приняли участие актеры Александр Петров и Александр Горчилин и другие.

По данным «Новой газеты», в поддержку участников «московского дела» также выступили многие представители IT-индустрии, в том числе Гендиректор Group-IB Илья Сачков и сооснователь платежного сервиса Qiwi Борис Ким. Они подписали открытое письмо в поддержку осужденного по «дадинской статье» программиста Константина Котова и фигурантов развалившегося дела о массовых беспорядках.

Ранее программисты уже запускали открытое письмо на GitHub-е. Под ним на настоящий момент подписались 891 человек, указав свои имя и фамилию, а также место работы.

Согласно опросу Superjob, 44% россиян поддерживают акции протеста профессиональных сообществ, не поддерживают их лишь 18% опрошенных, передают «Ведомости».