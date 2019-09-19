Глава Росгвардии заявил, что "перевел" бы 3,5 года колонии с Устинова на Синицу

Глава Росгвардии Виктор Золотов выступил за назначение актеру Павлу Устинову наказания в виде условного срока.

Как передает ТАСС, такую точку зрения высказал Золотов в ответ на просьбу агентства прокомментировать ситуацию вокруг приговора Павлу Устинову. При этом генерал Росгвардии подчеркнул, что только суд имеет право принимать решения о назначении наказаний.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», — заявил Золотов, подчеркнув, что был крайне возмущен поступком блогера Владислава Синицы, который опубликовал пост с угрозами детям силовиков. «Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» — добавил глава Росгвардии.

В свою очередь, сестра осужденного на 3,5 года Павла Устинова Юлия записала видеообращение ко всем, кто поддержал ее брата, и попросила отстаивать права и других фигурантов «московского дела».

По ее словам, суды не рассматривали доказательства защиты и не смотрели видеозаписи, на которых видно, что приговоренные, в том числе Павел Устинов и Константин Котов, в действительности не оказывали сопротивления росгвардейцам и не выкрикивали лозунги во время задержания.

Напомним, ранее мэрия Москвы согласовала Либертарианской партии проведение митинга в защиту «всех политзаключенных» на проспекте Сахарова 28 сентября.