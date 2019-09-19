Чиновника Минкультуры обвиняют в хищении 20 миллионов рублей из бюджета

В Москве задержали замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова.

Также задержаны экс-глава департамента Владимир Цветнов, который ныне возглавляет центр культурного наследия «Роскапстрой», и двое предпринимателей – Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ТАСС, речь идет о пяти эпизодах мошенничества на общую сумму около 20 млн рублей. Как пояснил адвокат Мосолова, дело связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря в период с 2011 по 2016 год.

Срок ареста Владимира Цветнова установлен до 12 ноября. По словам следователя, по месту жительства у экс-чиновника были изъяты 25 млн рублей и драгоценности, которые «не могли быть приобретены на законные доходы». Ему грозит до десяти лет колонии.

Прокуратура выступила против его ареста и попросила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину Цветнов не признает.