Звягинцев попросил Путина выполнить долг и посмотреть видео задержания Устинова

Российский режиссер Андрей Звягинцев записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за дела Павла Устинова.

Напомним, что Звягинцев оказался далеко не первым из российских деятелей культуры, кто вступился за осужденного на 3,5 года актера Устинова. Так, в соцсетях набирает популярность флешмоб «Я/Мы Павел Устинов», в котором успели поучаствовать десятки российских артистов театра и кино, а также деятелей шоу-бизнеса. Кроме того, с утра 18 сентября у администрации президента проходит серия одиночных пикетов в поддержку Устинова, которую посетили, в частности, актеры Григорий Добрыгин, Александра Бортич, Тимофей Трибунцев, Ольга Аксенова, Егор Рыбаков, Александр Горчилин, Татьяна Догилева и Никита Кукушкин.

В опубликованном на сайте «МБХ Медиа» видео Андрей Звягинцев обращается лично к президенту России Владимиру Путину, называя его «гарантом жизни и достоинства граждан» и призывая выполнить долг, вмешавшись в ситуацию с Устиновым.

«Пожалуйста, найдите буквально десять минут в своем напряженном графике и ознакомьтесь с видео, которым по каким-то неясным причинам пренебрег судья Криворучко. И вы увидите, как это видит все неравнодушное общество, что этот молодой человек ни в чем не виноват», — сказал режиссер.

В свою очередь, в Кремле заявили, что приняли к сведению общественный резонанс из-за приговора актеру. При этом, по словам Дмитрия Пескова, российский президент не может оказывать влияние на суды. «Совершенно не важно, смотрели видео в Кремле или не смотрели, это не является основанием для законных действий. Единственным основанием для законных действий является апелляция, давайте дождемся ее», — добавил он.

Днем ранее Песков заявил, что «разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами» — это «не прерогатива президента».

Сам осужденный на 3,5 года за вывих плеча росгвардейцу Павел Устинов пожаловался в ОНК на избиение при незаконном задержании и попросил общественников помочь ему отстоять свои права.

«Устинов считает, что его содержание в СИЗО незаконно, и надеется, что рано или поздно все это закончится. Вместе с тем он просил передать слова благодарности актерам, правозащитникам и всем, кто его поддерживает», — рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.