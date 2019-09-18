Правозащитный центр РПЦ изучит "московское дело" из-за "общественной значимости"

В РПЦ распорядились проверить соблюдение прав россиян, задержанных на московских акциях протеста минувшим летом.

Напомним, ранее десятки представителей Русской православной церкви из нескольких стран выступили с критикой по поводу приговоров, вынесенных участникам мирных митингов в Москве. Замглавы отдела РПЦ по взаимоотношениям со СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя заявление священников, заявил, что оно похоже на «политическую декларацию», и посоветовал неравнодушным к судьбам фигурантов «московского дела» представителям РПЦ собрать средства на знающего адвоката, «который мог бы действительно помочь».

Однако в опубликованном на сайте синодального отдела комментарии говорится, что в РПЦ учитывают «общественную значимость» проходящих в России судебных процессов над участниками митингов. В связи с этим руководство Церкви поручило правозащитному центру Всемирного русского народного собора изучить дела задержанных на акциях протеста и проверить, не нарушались ли их права в судах.

При этом в отделе отметили, что находящиеся за рубежом священники едва ли могут знать детали уголовных дел лиц, за которых заступаются, чтобы делать выводы об их невиновности.