Банк "Россия" приобрел в Краснодаре противорадиационный бункер на 300 человек

Издание Russian Deadline опубликовало расследование, из которого следует, что банк «Россия», в состав акционеров которого входят миллиардеры Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, приобрел в Краснодаре здание с бомбоубежищем вместимостью 300 человек в подвале.

Бункер в доме возвели в 1987 году для «Кубанского речного пароходства» — предприятия, которое задействуется в условиях военного времени. В паспорте противорадиационного укрытия говорится, что оно имеет «стратегическое значение для государства и служит для поддержания <…> обороноспособности страны».

В 90-е здание вместе с бункером было приватизировано, но прокуратура добилась возвращения объекта в федеральную собственность.

В результате серии сделок по купле-продаже в 2018 году здание вместе с бомбоубежищем оказалось во владении банка «Россия», представители которого не прокомментировали журналистам цель этой покупки.

Суд, инициированный со стороны Росимущества, решил, что покупатель «не знал и не мог знать» о назначении бункера, и оставил его во владении банка. Однако, как цитирует издание представителя регионального главка МЧС, «конечно, они [банк «Россия»] понимали, что купили: там стояли старые фильтры, двери герметичные — все там было». Также сотрудник ведомства заявил, что МЧС будет добиваться возвращения объекта на баланс государства.