Суд отменил приговор Цакунову, осужденному за якобы выбитый полицейскому зуб

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакуову, осужденному 20 мая 2019 года за применение не опасного для здоровья насилия по отношению к полицейскому, который вместе с коллегами задерживал его во время акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года.

На тот момент Цакунов просидел в СИЗО уже год, так что суд сразу же отменил назначенный штраф в 100 тысяч рублей, но обязал обвиняемого оплатить 26 100 рублей за лечение зуба, который он, по версии суда, выбил полицейскому, сообщала «Медиазона».

Сегодня «Правозащита Открытки» рассказала, что приговор был отменен.

Коллегия судей сочла неубедительными доводы следствия, отметив, что показания потерпевшего сотрудника полиции неоднократно расходились.

Изначально Цакунова обвиняли по части 2 статьи 318 УК (применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти), но после просьбы прокурора суд смягчил обвинение до части 1 той же статьи.