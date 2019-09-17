Навальный сообщил о смерти бабушки сотрудника его штаба в Воронеже после обыска

79-летняя бабушка сотрудника воронежского штаба Алексея Навального скончалась от инфаркта после проходившего у нее обыска.

Об этом сам оппозиционер сообщил в Twitter, уточнив, что, по его мнению, именно следственные мероприятия спровоцировали ухудшение состояния пожилой женщины.

«У бабушки нашего юриста в Воронеже — Таракановой Валентины Николаевны — недавно был обыск по "делу ФБК". Перевернули всю квартиру. После обыска она слегла и вот только что умерла от обширного инфаркта. Власть в нашей стране захватили негодяи и подонки. Эта смерть на их совести», — написал Навальный.

Напомним, масштабные обыски в офисах ФБК и штабах Навального по всей стране, в которых принимали участие более тысячи силовиков, прошли в прошлый четверг, 12 сентября, в рамках дела об отмывании денег.

Кроме того, газете «Коммерсант» удалось выяснить детали еще одного иска на 1 млрд рублей, поданного против ФБК компанией «ФЛАЙ АВТО», которая занимается прокатом автомобилей.

Согласно исковому заявлению, после несогласованных акций 27 июля, 3 и 10 августа фирма понесла материальные и репутационные потери. В частности, расход горюче-смазочных материалов из-за изменения маршрутов и перегона машин в парк оценили в 17 млн рублей, упущенную выгоду — в 410,7 млн рублей, неустойки за непредоставленные авто — 185,3 млн рублей, повреждения автопарка протестующими — 187 млн рублей, еще в 200 млн рублей компания оценила ущерб деловой репутации. При этом владелец компании Дмитрий Леухин допустил, что составители иска могли допустить ошибку из-за возможного «подгона цифр» под сумму в 1 млрд рублей.