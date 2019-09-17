Главу Sputnik Moldova подозревают в причастности к хищению миллиарда долларов

В Кишиневе по подозрению в коррупции задержан руководитель информагентства и радио Sputnik Moldova Владимир Новосадюк.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальный центр Молдавии по борьбе с коррупцией, Новосадюк был задержан по обвинению в причастности к действиям, которые привели к краже группой лиц одного миллиарда долларов из банковской системы страны.

Издание «Блокнот» пишет, что при обыске были обнаружены доказательства оплаты молдавскими экспертами возможности комментировать темы в эфире. Кроме того, прокуроры нашли аудио- и видеоматериалы, на которых зафиксированы факты получения взяток сотрудниками молдавских правоохранительных органов.

Обыск прошел на фоне лишения неприкосновенности двух депутатов молдавского парламента, которых подозревают в подготовке кражи из банков в 2014 году. Их задержали накануне, 16 сентября.

В 2014 году Национальный банк Молдавии обнаружил, что три кредитные организации в преддверии выборов в парламент выплатили в целом около одного миллиарда долларов. По мнению следователей, часть этих средств была выведена в Россию.

Сам глава Sputnik Moldova рассказал, что у него дома прошел обыск, в ходе которого «ничего не нашли», а изъяли только телефон, передает «Коммерсантъ». После этого его отвезли на допрос в прокуратуру, который длился 45–50 минут. В качестве меры пресечения, по словам журналиста ему избрали подписку о невыезде сроком на 60 дней.