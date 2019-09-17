Футболисты Кокорин и Мамаев покинули колонию под Белгородом по УДО

Родные и друзья, а также журналисты встретили футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на выходе из колонии.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил соответствующие ходатайства и условно-досрочно освободил братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также футболиста Павла Мамаева, осужденных за драки в центре Москвы.

Как передает ТАСС, во вторник, 17 сентября, все трое покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание.

Встречать спортсменов приехали их близкие и друзья, а также многочисленные журналисты, на одного из которых наехала машина, после чего сотрудника СМИ осматривали медики.

Адвокат осужденных Юрий Падалко сообщил, что футболисты должны будут зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, за ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.